Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

Gazeteci Selahattin Bayrak tarafından kentteki yoksul ailelere Ramazan Bayramı öncesi giysi yardımı yapıldı. Melekbaba ve Hidayet Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere muhtarlar aracı ile ulaşan Bayrak, hazırlattığı giyecek yardımlarını verdi.

Hayata Dokunuş Derneği aracılığı ile de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşan Bayrak, “Bayramlar dargınlıkların bittiği günlerdir. Biz zamanında alamadığımız yaşayamadığımız şeylerin şimdiki gençler tarafından yaşanmaması adına böyle bir girişimde bulunduk. Gücümüzün yettiği kadarıyla bu bayram öncesi vatandaşlarımıza ulaşarak bir nebzede olsun ihtiyaçlarını karşılamak istedik” diye konuştu.

Bayrak ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın oğlu olan gazeteci Hakan Karaduman’a da ihtiyaç sahiplerine verdiği ayakkabı yardımı nedeniyle teşekkür etti.