Bayramda çocukların yüzünü güldüren kampanya

Kampanya kapsamında önceden belirlenen yoksul, yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere yüzlerce çocuğun yüzü güldürüldü. Bayram öncesi sponsorların katkısıyla mağazaya götürülen çocuklar, burada kendi istedikleri kıyafetleri aldılar. Hayat Dokunuş Derneğin Genel Başkanı Ali Morel, amaçlarının bayramları buruk yaşayan ve bayramlık alamayan çocuklara kucak açmak olduğunu anlatarak, "Hedefimiz her bayram daha fazla çocuğa ve daha fazla aileye ulaşabilmek” ifadelerine yer verdi. Bayram da 2 bin aileye ulaştıklarını ve hedeflerinin daha çok sayıya ulaşmak olduğunu ifade eden Morel, “Ne kadar çocuk gülerse bizim kazancımız o kadar değerlenip artıyor. Mağduriyetin en az seviyeye inmesini ve zamanla yok olmasını sağlamak istiyoruz. Ülkemizin yarınlarımızın öncüsü olacak olan bu çocukların her zaman mutlu olması için çabalıyoruz. Sosyal ve eğitim hayatlarında da başarılı olmaları için her zaman destekçileri olacağız. Çalışmalarımız sadece Malatya da değil tüm Türkiye’de devam ediyor. Hiçbir mezhep veya siyasi görüş ayırt etmeden ve herhangi bir yere bağlı olmadan projelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bütün çalışmalarımızı Malatya valiliğine bağlı ve gerekli olan tüm izinleri alarak sürdürmekteyiz" diye konuştu.