Bayramda denetimler arttı

Kurbanlarını kesen vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından ücretsiz kurban poşeti hediye edildi.

Kurban Bayramının Yeşilyurt’ta huzur, güven ve sağlıklı bir ortamda idrak edilmesi için denetimler yoğunlaştırıldı. Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik ile Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, Mollakasım Mahallesi Karaman köprü yan tarafında kurulan kurban satış noktası başta olmak üzere Yeşilyurt’un 11 ayrı noktasındaki kurban kesim yerlerinde hayvanların kurbana elverişli olup olmadıklarının yanı sıra yaş ve evrak kontrolleri titizlikle yapıldı. Kurban kesim yerlerinde ise vatandaşların rahat ve sağlıklı ortamlarda kurbanlarını kesmeleri için her türlü hizmet sunulurken, görevlendirilen personelde gün boyunca vatandaşlara yardımcı oldu. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürü Abuzer Karataş, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki hayvan satış ve kesim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çok titiz ve özenli bir denetim yapmaktayız. Kurban satış noktasına belgesi olmayan ve sağlıksız hayvan kesinlikle alınmamaktadır. Denetimlerimiz sırasında vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunduk, kesilen etlerin muayenelerini yaptık. Kesilecek olan kurbanlıklarında sağlık açısından uygun olup olmadıklarını kontrol ettik. Etlerin hijyen koşullarında taşınması için de kurban poşetlerini vatandaşlarımıza dağıttık. Bayram sonuna kadar bu tür denetimlerimiz ve incelemelerimiz devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kulandı. Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Yeşilyurt’un 11 ayrı noktasında kurban kesim ile bir noktasında kurban satış noktası belirleyen Yeşilyurt Belediyesi, kurbanlarını kesen vatandaşlara ücretsiz kurban poşeti dağıtımı da gerçekleştirdi. Vatandaşların hem kurban alımlarını hem de kurban kesimlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarına imkan tanımak adına gerçekleşen denetimlerin yanı sıra hijyen kurallarının önem verildiği kurban satış ve kurban kesim yerlerindeki hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeşilyurt Belediyesine sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Ahmet Çalışkan isimli bir kasap, önceki yıllarda yaşadıkları sorunları bu yıl yaşamadıklarını ifade ederken, hijyenik koşulları çok iyi olan ortamlarda kurban kesimlerini yaptıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Tahsin Kök isimli bir vatandaş ise, “ Kahramanmaraş’ lıyım ve 1989 yılından beri Malatya’da yaşıyorum, Yeşilyurt Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, bayramda çok güzel hizmetler aldık. Bu yıl ki Kurban Bayramı için hem satış yeri hem de kesim yerleri gerçekten çok güzel, kurbanlarımızı çok güzel bir ortamda kestik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Onbin konutlarda ikamet eden Celal Özpolat ise, "Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini gerçekten takdirle karşılıyorum, pazar yerini kurban kesim için belirlediler. Belediyemiz bizlerin sağlıklı ve güzel bir ortamda kurbanlarımızı kesmemiz için her türlü ortamı sağladı, Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz.Ayrıca ücretsiz kurban poşetinden dolayı da teşekkürlerimi gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte geldiği kurban kesim yerinde çok iyi bir ortamla karşılaştıklarını belirten İlhan Özdemir de, "Yeşilyurt Belediyesinin bizlere sunduğu bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kurbanlarımızı çok güzel bir ortamda kesiyoruz, hijyen kuralları çok iyi, kurban poşetlerimizi verdiler, personeller bizlerle yakından ilgileniyorlar, daha ne isteyebiliriz ki, Allah razı olsun” diye konuştu.