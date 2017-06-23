Bayram’da yediklerinize dikkat

Gözde Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nida Nur Dişkaya, Ramazan sonrası bayramda beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Ramazan’da metabolizmamız günde iki öğün beslendiğimiz için yavaşladı ve doğal olarak kilo problemleri başladı. Bayramda mide ve bağırsak problemi yaşamamak için sabah dengeli bir kahvaltı yapılmasını öneriyorum. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak en doğrusu olacaktır. Yumurta, süt, domates, salatalık, tam buğday ekmeği gibi mideyi zorlamayacak besinler aşırıya kaçmamak şartıyla yenebilir. Oruç etkisiyle yavaşlayan metabolizma kilo almaya neden olacaktır. Bayramda metabolizmamızı eski haline getirebilmek için öğün sayısını artırmak gerekir. Yemekler 3 ana öğün, 3 ara öğün olmak üzere yenmelidir. Bayramda mide ve bağırsak sorunlarıyla karşılaşmamak için ana öğünlerde kızartmalardan, yağlı etlerden kaçınılmalıdır. Yemekler ızgara, fırında veya haşlama olmalıdır. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenleyebilmek için her öğün bol yeşillikli salatalar tüketilmelidir. Ara öğünlerde ise meyve, kepekli galetalar, yağlı tohumlar tüketilmelidir. Besinleri hızlı tüketmekten kaçınılmalıdır” dedi.

Dişkaya, bayramda su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Tatlı olarak şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram yaz aylarına geldiğinden vücut dengesini sağlamak adına bol miktarda sıvı tüketilmeli yani günlük 2,5-3 litre su tüketilmelidir ayrıca tuzlu besinler tüketilmemelidir” diye konuştu.

Dişkaya, metabolizmanın hızlanabilmesi için haftada 150 dakika fiziksel aktivite yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.