Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulunda yıl sonu etkinliği

Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu Darende’de konser verdi. Öğrencilerin bir hayli eğlendiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Burada bir konuşma yapan Okulu Müdürü Dr. Abdulmutalip Şahinaslan “Yüksek okulumuza geldiğimizden beri yüksek okulumuzda sosyal aktiviteleri yapmak üzere bir çok program yaptık. Öğrencilerimizi daha sosyal yapmak için elimizden gelen gayretleri göstererek belediyemiz, kaymakamlığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Devlet Konservatuvarı Halk Müziği öğretim üyelerimizden Ramazan Kamiloğlu hocamızı davet etmiştim. Sağ olsun kırmadılar geldiler. İnşallah iyi bir konserle Darende’yi ve meslek yüksekokulumuzu dinlendirmek ve keyif verecektir. Öğrencilerimizin son haftası bundan sonra tatile girecekler ramazanda gelmeden bu etkinliğimizi yaptık ayaklarına sağlık sağ olsunlar var olsunlar bizlere şeref verdiler” diye konuştu.