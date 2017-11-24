(bekleyecek...) Malatya’da Öğretmenler Günü etkinlikleri

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı çerçevesinde ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, günün anısına anıta çelenk sunduktan sonra anıt şeref defterini imzaladı.

Anıt önündeki törenin ardından Milli Eğitim Müdürü Tatlı ile beraberindeki öğretmenler Malatya Valisi Ali Tatlı’yı makamında ziyaret ettiler.

Valilik ziyaretinin ardından ise Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda Öğretmenler Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Buradaki törene Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile davetliler ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmenim hayat bilgisinin bilgesi olduğunu ifade ederek “Öğretmen hayat okuryazarlarının öğreticisidir. Öğretmen zorluklar ile mücadelenin adıdır. Öğretmen sevginin somutlaşmış halidir. Öğretmen Anadolu’nun en ücra köşesinde dalgalanan bayrak, ağlayan çocuğun gözyaşına mendil, gülen çocuğun gülücüğünde kahkahadır. Öğretmen, gökyüzünün öğrencisi, yeryüzünün öğreticisi, eğiticisidir. Akif, öğretmeni tanımlarken öğretmen olmak demektir vicdanlı, imanlı sonra ahlaklı diye tanımlar” şeklinde konuştu.

Vali Ali Kaban ise tüm öğretmenlere teşekkür borçlu olduklarını dile getirerek “Çünkü bize ideal insan olmayı, o insanın nasıl olabileceğini yaşayarak, yaşatarak gösterdiler” dedi.

Öğretmenliğin insanlığın var oldukça devam etmesi gereken bir meslek olduğunu kaydeden Kaban, “Çünkü bütün insanlığın birikimini bütün insanlığın o eliyle büyük çabalarıyla o ürettiği bütün sistemi bir sonrakine aktaran kişidir öğretmen. Kendisi öğrencilerini öğrenirken, insan olarak onları tanırken her gün yeniden yeniye kendini tanımaya fırsatı olan kişinin adıdır öğretmen. Çünkü her seferinde insan olmanın bütün derinliklerini artısıyla eksisiyle bile bilme, bula bilme, keşfede bilme fırsatı olan kişidir. Bu anlamda kendini sürekli geliştirip mükemmele götürecek kişidir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere belge takim edilirken program stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.