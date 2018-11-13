Belediye Başkan Adayı Hasan Göğüs:

AK Parti'den Battalgazi Belediyesi için aday adayı olan Hasan Göğüs, İl Genel Meclisi üyeliği sürecinde Battalgazi'nin kırsal kesimlerini çok iyi bildiğini belirterek görev verilmesi halinde, bu görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve başkan vekili, Hasan Göğüs, AK Parti'den Battalgazi Belediye Başkanlığı İçin aday aday adaylığın açıklamasının ardından, yaptığı değerlendirmede Malatyalıların her seçimde AK Parti'yi iktidara taşıdığını kaydederek “Bende sizler gibi AK Parti için bir nefer olarak çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim” dedi.

2009 yılında il genel meclisi üyesi olarak seçildikten sonra 5 yıl boyunca özellikle kırsal kesime hizmet götürdüklerinin altını çizen Göğüs, “Daha sonra 2014 yılında Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte Battalgazi meclis üyesi ve aynı zamanda büyükşehirde meclis üyesi seçildim. 5 yıldır encümen üyesi olarak görev yapmaktayım. İl genel meclisi sürecinde Malatya ve özellikle Battalgazi'nin kırsal kesimlerini bir bir dolaştım. Onun için Battalgazi'nin kırsal kesiminde hangi problemler var, hangi mahallede neler var, çok iyi biliyorum. Onun için eğer partimiz, Cumhurbaşkanımız, bu onurlu görevi tevdi ederse, bu görevi layığı ile sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Dürüst olmaya her daim önem verdiklerini belirten Göğüs, “Ben kendime hayatım boyunca dürüstlüğü, adaleti, birlik ve beraberliği düstur edindim ve bu saydıklarımdan asla ve asla taviz vermedim, bunu sevinerek gururla söylüyorum. Bu vesile ile Battalgazi Belediye Başkanlığına aday adaylığını yapmış bulunmaktayım. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Hasan Göğüs kimdir?

10 Ocak 1959'da Adıyaman'ın Sincik ilçesinde doğdu. Malatya Hanımın Çiftliği İlkokulunu, Malatya Atatürk Ortaokulunu, Malatya Turan Emeksiz Lisesi ve İnönü Üniversitesini (1985) Kimyagerlik unvanıyla bitirdi. 1996 yılına kadar 9 yıl Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığından istifa ederek özel dershanelerde çalıştı. 1998'de birkaç arkadaşıyla Özel Malatya Yeni Hamle Dershanelerini kurdu.

2009 yılında fiilen AK Parti ile siyasete girdi. Malatya Hanımın Çiftliği Beldesine Belediye Başkan aday adayı oldu. 2009 yılında İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. İl Genel Meclisi birinci Başkan Vekilliğini yaptı. Bu süreçte İl Genel Meclisinde Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı ve Köylere Hizmet Birliğinde görev yaptı. 2011-2012 yıllarında Kızılay Malatya Şube Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçimi ile beraber Battalgazi Meclis Üyeliği ve Büyükşehir meclis üyeliğini yapmaktadır. Büyükşehir Meclisinde hem ilk iki yıl hem son üç yıl Meclis birinci Başkan Vekilliğine seçilmiştir.