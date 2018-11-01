Belediye Başkanı Ali Kazgan, lise öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Fatih Fen Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileriyle bir araya geldi.

Okul ziyaretleri kapsamında Akçadağ Fatih Fen Lisesi'ni ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, öğrenciler ve öğretmenler ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğrencilerle yemek sırasında sohbet eden Kazgan, öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Kazgan, öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte katıldığı yemek sonrasında ise okul tarafından düzenlenen veli toplantısına katıldı. Akçadağ Fatih Fen Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen veli toplantısında velilerin istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Kazgan, “ Eğitim öğretim devletimizin ve bizlerin en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Günümüzün ve geleceğimizin değeri olan gençlerimizin en iyi ortamda eğitimlerini alabilmeleri için üzerimize ne düşünüyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda siz değerli velilerimizin de bizim için istekleri önemli. Sizlerle birlikte inşallah öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de katkılarıyla ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Başkan Kazgan, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan ve Akçadağ Fatih Fen Lisesi Okul Müdürü Metin Benli ile birlikte okulun eksiklerini ve yapılması gerekenleri masaya yatırdı. Başkan Kazgan daha sonrasında ise Akçadağ Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Akçadağ Fatih Fen Lisesi Müdürü Metin Benli ve beraberindeki heyetle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.