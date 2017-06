“Bizlerin başarısı, Malatya’nın başarısıdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, iftar yemeğinde kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ramazan ayında yakalanan manevi havanın Ramazan’dan sonra da devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Çakır, “Allah böyle güzel günlerde buluşmayı her zaman bizlere nasip etsin. Malatya’ya hizmet eden büyük bir kadroyuz. Malatya’nın her noktasında var olan, her noktasına hizmet üreten bir ekibiz. Malatya Ramazan ayını dolu dolu yaşayan bir şehir. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizin düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayına yakışan, Ramazan tadında günler geçiriyoruz” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Çakır, “Ülkemizdeki huzur ve istikrarın sürmesi, ülkemizin güçlü olması ve bu gücünün daim olması için her zaman birlik ve beraberliğimize önem vermeliyiz. Hizmetlerimizin artırılması için yoğun bir tempoyla, işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Yapacağımız hizmetlerde istişareye önem verirsek, sahada daha başarılı olur, daha fazla hizmet üretmiş oluruz. Bizlerin başarısı Malatya’nın başarısıdır. İnşallah başarılı hizmetler yapmaya devam ederiz. Rabbim daha güzel Ramazanlarda birlik ve beraberlik içinde olmayı nasip etsin” dedi.

Nikah Sarayında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ile şirket genel müdürleri katıldı.