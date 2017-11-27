Belediye Başkanı Çakır’dan esnafa övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile birlikte Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha’yı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Burada konuşan Başkan Çakır, esnafların şehirlerin gelişmesi ve kalkınmasına büyük bir katkı sunduğunu belirterek “Bizim amacımız esnaflarımızın daha iyi iş yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlayabilmektir. Sektör anlamında işlerini büyütebilecekleri alanlar tahsis edebilmektir. Bunun için de üst ölçekli planlamalarda bunların çalışmaları yapıldı. Bizler bu anlamda Malatya’da ki küçük esnaflarımız, sanatkârlarımızın ürettikleri ürünler açısından bir üst segmente geçebilmelerini ve bunları çok daha kolay bir şekilde pazarlayabilmelerini istiyoruz" dedi.

"Bütün esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum"

Yerel anlamda Malatya’nın tek merkezli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Çakır, şunları söyledi:

“Malatya’nın bu tek merkezli yapıdan çıkması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İşte Yeşiltepe’nin bir merkez olması, Göztepe’nin, Battalgazi’nin, Yeşilyurt’un, Karakavak’ın tamamının birer alt merkez olarak şehrin açılması gerekiyor. Bu kapsamda da çok ciddi bulvarlar, ana caddeler açıldı. Bu açılan bulvar ve ana caddelerimizle de kentimizin o tek merkezli makus talihini yıkmış oluyoruz. Kuzey Kuşak Yoluyla, Güney Kuşak Yoluyla, Tecde Bulvarı, Dilek Bulvarı, Yeşilyurt Bulvarı, Tecde - Maşti arasını birbirine bağlayan ana arterlerimiz, Fahri Kayahan’da açılan ana caddelerimiz olsun, Çarmuzu yolumuz, Çevre Yoluna açılan diğer ana caddelerimiz olsun bunlar şehrimizi açmış oluyor. Dar bir çerçevede hem aşırı kiraların olması, ticaretin sıkışması buradaki ekonomiyi de daraltıyor. Bütün bunlarla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı bir bir hayata geçirdik. Bu vesileyle bütün esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum” dedi.

"Büyükşehir Belediyemiz büyük çalışmalar içerisindeler"

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir belediye Başkanımızın ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Aynı zamanda esnaflıktan gelen bir büyüğümüz olarak her zaman birikimlerinden istifade etmişizdir. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizleri ve üyelerimizi her zaman dikkate almalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle alt yapı başta olmak üzere büyük çalışmalar içerisindeler” ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daha sonra beraberindekilerle birlikte Battalgazi esnaflarını da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Çakır ayrıca, Battalgazi Otağı’nı da ziyaret ederek geleneksel kıyafetleri giyinen gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.