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03 Temmuz 2017 17:29

Belediye Başkanı Eser yaşlıları unutmadı

Darende Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Eser yaşlıları unutmadı

03 Temmuz 2017 17:29

Süleyman Eser, yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.


Başkan Eser bu kapsamda ilçe merkezine 30 km uzaklıktaki Barındır Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Gülüstan Memur’u ziyaret etti. Gülüstan teyze ile yakından ilgilenen Eser, yaşlı kadına bir isteğinin olup olmadığını sorarak kendisi ile sohbet etti.


Burada konuşan Eser, yaşlı ziyaretlerinin önemine değinerek, “Bizler bu günleri yaşıyorsak bunu bu mübarek yaşlılarımıza borçluyuz. Bizler mesafe tanımaksızın her fırsatta yaşlılarımızı ziyaret ederek onların sorunların dinliyor ve hallerini hatırlarını soruyoruz. Yaşlarımızı ne olursa olsun baş tacı yapmalıyız” ifadelerini kullandı.


Başkan Eser, Darende Belediyesi olarak her vatandaşı kucakladıklarını söyleyerek, “Yaşlı vatandaşlarımızın ziyaretinde sadece onlardan hayır duası istiyoruz” dedi.


90 yaşındaki Gülüstan Memur ise, Başkan Eser’in ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Güler yüz ve candan davranışlarından dolayı kendine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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