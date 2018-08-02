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02 Ağustos 2018 17:55

Belediye Başkanı Gürkan Azerbaycan’da

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100.

Belediye Başkanı Gürkan Azerbaycan’da

02 Ağustos 2018 17:55

kuruluş yıldönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a gitti.


Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü dolayıysa Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ülkesine davet etti. Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’nın daveti üzere Azerbaycan’a giden Başkan Gürkan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’ın eşlik ettiği bir dizi görüşmelerde bulundu. Azerbaycan’da bir dizi görüşmelerin yanı sıra geziye de katılan Gürkan, Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkilerinin sarsılmaz olduğunu kaydetti. Gürkan, Azerbaycan ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerin Azerbaycan-Battalgazi dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti.




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