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17 Haziran 2017 18:10

Belediye Başkanı Gürkan Babalar Gününü kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Babalar Gününü kutlayarak, ailenin temel direğinin babalar olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Gürkan Babalar Gününü kutladı

17 Haziran 2017 18:10


Başkan Gürkan, "Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Çocuklarına karşı şefkat ve merhamet sahibi olan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarıyla tüm aile fertlerini bağlayan babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.




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