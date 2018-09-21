Belediye Başkanı Gürkan: “Kültür insanlığın ortak paydasıdır”

Uluslararası Kervansaray Buluşması'na gösterileri ile renk katan Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğunu kutlayarak, “Türkiye ve Osetya arasında gönül köprüsü kurdunuz” dedi.

Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında Malatya'ya gelen Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğu ile Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Burada topluluk üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, Kuzey Osetia Sarmat Ansemble Halk Oyunları Topluluğu'nun Osetia ile Türkiye arasında gönül köprüsü kurduğunu söyledi.

Başkan Gürkan, halk oyunları topluluğunun etkinliklere renk kattığını ifade ederek, “Yapmış olduğunuz gösteri ve sunumlar, halkım nezdinde büyük bir beğeni kazanmıştır. Anadolu medeniyetinin özeti Malatya'dır. Siz Malatya'yı görmek ve Malatya'nın insanını tanıyarak, Anadolu'nun bütün coğrafyasında yaşayan bütün insanları tanımış oldunuz. Dolayısıyla sakın siz üzülmeyesiniz Anakara'ya, İstanbul'a Antalya'ya gitmedik diye. Uygarlıkların ve medeniyetlerin, kültürün beşiği Malatya'dır. Şu bulunduğunuz yerdir, Battalgazi'dir. İnşallah kaldığınız süre içerisinde misafir perverliğimizden memnun kalmışsınızdır. Memleketinizde de Malatya insanını, gördüğünüz tanıdığınız şekilde anlatırsınız. Malatya'nın selamını da oradaki kardeşlerimize iletirsiniz. Kültürler insanın ortak değeridir” şeklinde konuştu.

Kültürün insanlığın ortak paydası olduğunu dile getiren Gürkan, “Kültür aynı zamanda insanlara arasında kaynaşmayı, dayanışmayı, sevgiyi, birliği, beraberliği ve gelecekteki dünya barışına katkı noktasında önemli bir fonksiyonu icra etmektir. İnsanlar bir birlerini tanımadığı zaman, insanlar hakkında belki olumsuz düşünce olabilir, ama tanıyınca insanların bir birleri ile özdeş ve aynısı olduğu ortaya çıkar. O zaman bu yeryüzündeki mezhepsel anlamda, dinsel anlamdaki savaşlar, bu kültürel etkinliklerin entegrasyonu ile ortadan kaldırılır. Bu anlamda da dünya barışına katkı sağlamış olursunuz. Sizler bu anlamda da Türkiye, Gürcistan ve Osetya arasında gönül köprüsü kurdunuz. Önemli olan bu gönül köprüsü üzerindeki trafiğin yoğun olması, gidiş gelişlerin yoğun olması. O zaman sevgi daha çok temayüz eder, yükselir. Sizleri misafir etmekten onur duyuyorum. Buradaki yapmış olduğunuz gösterilerden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.