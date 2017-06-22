Belediye Başkanı Gürkan medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

İftardan önce bir konuşma yapan Başkan Gürkan, basın mensuplarının Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayarak sözlerine başladı.

Başkan Gürkan, basının önemine dikkat çekerek, “Bizler belediyeciliğin 5 temel esası üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunlar katılımcı, hizmet, sosyal, kültürel ve çevrenin korunması esaslarıdır. Allah’a şükür 3 yıllık zaman zarfı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar toplum nezdinde büyük hüsnü kabul gören hizmetlerdir. Biz ne taahhüt etmişsek hepsini Allah’a şükür yerine getirdik fazlasıyla” ifadelerini kullandı.

Belediye faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Gürkan, “Şu anda içinde bulunduğumuz bu sosyal tesis çok kısa bir zaman önce faaliyete geçti. Buna yakın bir hizmet tesisi de İspendere İçmelerinde yapılacak. Yeşil Kuşak çalışmalarımız devam ediyor. Çevredeki ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Orman ve Su işleri Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 1 milyon ağacın İspendere’de bin 200 dönümlük alana dikilme süreci başladı” diyerek, Türkiye’ye rol model olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

İftar yemeğinde söz alan A Haber-ATV Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise, Başkan Gürkan’ın başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, çalışmalarından dolayı Gürkan’a teşekkür etti.

Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu, A Haber-ATV Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve çok sayıda yerel ve yaygın medya temsilcileri katıldı.