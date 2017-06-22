Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 18:31

Belediye Başkanı Gürkan medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Gürkan medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

22 Haziran 2017 18:31


İftardan önce bir konuşma yapan Başkan Gürkan, basın mensuplarının Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayarak sözlerine başladı.


Başkan Gürkan, basının önemine dikkat çekerek, “Bizler belediyeciliğin 5 temel esası üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunlar katılımcı, hizmet, sosyal, kültürel ve çevrenin korunması esaslarıdır. Allah’a şükür 3 yıllık zaman zarfı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar toplum nezdinde büyük hüsnü kabul gören hizmetlerdir. Biz ne taahhüt etmişsek hepsini Allah’a şükür yerine getirdik fazlasıyla” ifadelerini kullandı.


Belediye faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Gürkan, “Şu anda içinde bulunduğumuz bu sosyal tesis çok kısa bir zaman önce faaliyete geçti. Buna yakın bir hizmet tesisi de İspendere İçmelerinde yapılacak. Yeşil Kuşak çalışmalarımız devam ediyor. Çevredeki ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Orman ve Su işleri Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 1 milyon ağacın İspendere’de bin 200 dönümlük alana dikilme süreci başladı” diyerek, Türkiye’ye rol model olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.


İftar yemeğinde söz alan A Haber-ATV Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise, Başkan Gürkan’ın başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, çalışmalarından dolayı Gürkan’a teşekkür etti.


Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu, A Haber-ATV Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve çok sayıda yerel ve yaygın medya temsilcileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!