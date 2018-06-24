Belediye Başkanı Polat oyunu kullandı

2277 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Polat daha sonra okulda görevli sandık görevlerini ziyaret edip oy kullanan vatandaşlarla sohbet etti.

Malatya’da huzur içerisinde bir seçim geçirdiklerini belirten Başkan Polat, “24 Haziran Seçimlerimiz öncelikle Malatyamıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sabah bazı okullarımızı ziyaret ederek sandıklarda görevli arkadaşlarımıza kolaylık dileklerimizi ilettik. Milletimiz iradesini ortaya koyarak gelecek 5 yıllık süreç için tercihini hayırlısıyla yapacaktır. Yoğun bir seçim mesaisi yaşadık. Bütün ilçelerimizi gezerek halkımızla birlikte olmaya gayret gösterdik. Malatya’da bütün partiler huzur içerisinde propagandasını yaptı. Herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşanmadı. Bu seçimlerde de en doğru kararı halkımız verecektir. Vatandaşlarımız daha güçlü bir Türkiye için, umutlu yarınlar için kararını bugün verecek. İnşallah bugün akşam demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de inşallah güçlü bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.