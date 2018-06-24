Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:55

Belediye Başkanı Polat oyunu kullandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat aile fertleri ile birlikte oyunu, Yakınkent Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Belediye Başkanı Polat oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:55


2277 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Polat daha sonra okulda görevli sandık görevlerini ziyaret edip oy kullanan vatandaşlarla sohbet etti.


Malatya’da huzur içerisinde bir seçim geçirdiklerini belirten Başkan Polat, “24 Haziran Seçimlerimiz öncelikle Malatyamıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sabah bazı okullarımızı ziyaret ederek sandıklarda görevli arkadaşlarımıza kolaylık dileklerimizi ilettik. Milletimiz iradesini ortaya koyarak gelecek 5 yıllık süreç için tercihini hayırlısıyla yapacaktır. Yoğun bir seçim mesaisi yaşadık. Bütün ilçelerimizi gezerek halkımızla birlikte olmaya gayret gösterdik. Malatya’da bütün partiler huzur içerisinde propagandasını yaptı. Herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşanmadı. Bu seçimlerde de en doğru kararı halkımız verecektir. Vatandaşlarımız daha güçlü bir Türkiye için, umutlu yarınlar için kararını bugün verecek. İnşallah bugün akşam demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de inşallah güçlü bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç