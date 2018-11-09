Belediye Başkanı Polat'tan 10 Kasım mesajı

Yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Polat mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. Yıl dönümünde milletçe saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürmekte, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma konusunda hedeflerine azim ve kararlılıkla yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak görevidir. 10 Kasım'ı bir matem günü olarak değil, esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen Türk Milleti'nin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü Atatürk'ü anlama ve anlatma imkânı olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. Yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.