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29 Kasım 2017 16:59

Belediye Başkanı Polat’tan Yeşilyurt Belediyespor değerlendirmesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor futbol takımının Malatya’ya bir profesyonel takım kazandırmak için mücadele ettiğini belirterek, “Arkadaşlarımızın süreç içerisindeki pozisyonlarına göre adımlarımızı atacağız”dedi.

Belediye Başkanı Polat’tan Yeşilyurt Belediyespor değerlendirmesi

29 Kasım 2017 16:59


İHA’ya konuşan Polat, futboldaki amaçlarının Evkur Yeni Malatyaspor’a alt yapı olmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:


“Futbol sporun amiral gemisidir. Spor dediğimiz zamanda bir noktada futbol akıllara geliyor. Yeşilyurt Belediyespor sadece futbol değil sporun birçok branşların da hizmet vermekteyiz. Tenis, basketbol, voleybol yine salon sporlarında çalışmalar yaptık. Futbolda da sadece amatör anlamında en ufak çocuklarımızdan başlamak üzere her yaşta çocuklarımıza gençlerimize hizmet veriyoruz. Spor tabi çok önemli. Futbolda tabi bir noktada insanlarımızın yakınen takip ettiği çok önemsediği bir branş. Bu yönüyle de Yeşilyurt Belediye Spor BAL ligi mücadelesini yapıyor. Malatya’mızda iki takımımız Bal liginde mücadele ediyor kardeş takımız gerek İnönü Spor gerek Yeşilyurt Belediye Spor zaten bu kardeşlik mantığıyla olaya bakmamız gerekiyor. Çoğunluğu meclis üyelerinden olmak üzere Yeşilyurt Belediye Spor yönetimindeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde birçok alanda Yeşilyurta hizmet için çalışmaktadırlar.”


Takımın içerisinde bulunduğu süreçle ilgili gerekli adımların atılacağını da kaydeden Polat, “Futboldaki amacımız Malatya’daki aslında futbolun gelişmesini bugün Süper lig de olan Malatya sporumuza Malatyalı kardeşlerimizin gençlerimizin alt yapı alanında yetişmesi lazım. Amacımız buna hizmet etmek. Bu yönüyle de hizmetlerimize devam ettiriyoruz. Tabi ki bütçeniz arttıkça futbolcu kaliteniz de değişiyor.


Bu anlamda eğer Malatya’mızda bir üçüncü lig takımı olması elbette Malatyaspor açısından önemli. Bu yönüyle de hedefimiz tabi ki bu ama tabiki de geniş bütçe kullanamadığımız için de imkanlar dar, olduğu için de o çerçevede çünkü rakiplerimiz çok daha büyük bütçelerle takım kurmuş durumda. Şimdi orada mücadele edip biz tabi heyecanla azimle aşkla mücadele etmelerini istiyoruz. Kardeşlerimizin arkadaşlarımızın süreç içerisindeki pozisyonlarına göre adımlarımızı atacağız” diye konuştu.




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