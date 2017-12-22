Belediye Başkanının hediye ettiği bisikletle ikinci oldu

olarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatyalı olan ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde okuyan Zehra Kargın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün kendisine hediye ettiği bisikleti ile Doğanşehir Belediyesi adına, Antalya Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Şampiyonasına katıldı. Zorlu geçen şampiyonada saliselik farkla birinciliği kaçıran genç sporcu şampiyonayı ikinci tamamladı. Kendisine destek veren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler’e teşekkür eden Kırgın bir sonraki yarışmada 1. olacağının sözünü verdi. Kros ve bisiklet branşlarında da daha önce il ve ilçe bazında başarılar elde eden sporcu Konya’da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Bisiklet Şampiyonasında Erkenek Anadolu Lisesi adına yarışarak takım halinde Türkiye ikincisi olan ekipte de yer almıştı.