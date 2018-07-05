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05 Temmuz 2018 17:42

Belediye çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Battalgazi Belediyesi, temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda da eğitimlerine devam ediyor.

Belediye çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

05 Temmuz 2018 17:42

Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.


Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İş güvenliğine büyük önem veren Battalgazi Belediyesi, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı konusunda düzenlediği eğitim programları ile bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2 gün sürecek eğitim programı ile ilgili bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı Mehmet İnce, “Temel iş sağlığı ve güvenli eğitimi, iş başı yapan arkadaşlarımız ve çalışan arkadaşlarımız, çalışma esnasında başına her hangi bir meslek hastalığı ile iş kazasının gelmemesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Normal eğitimimiz kişi başına yılda 12 saat eğitim vermemiz lazım. Şuan 2 günlük eğitimimiz var. Önümüzdeki haftada geri kalanını tamamlayacağız. Şuan yeni bir proje ile arkadaşlarımızın eğitimine başlıyoruz. Ama daha önceden yapmış olduğumuz eğitimlerimiz de var. Eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.




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