Belediye işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Kazada 11 işçi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Daire Başkanlığına bağlı işçileri taşıyan Mehmet Ali Ünver yönetimindeki 44 KH 996 plakalı minibüs, Pütürge ilçesine giderken Yaygın Mahallesi mevkiinde devrildi. Kazada sürücü Ünver ile birlikte işçiler Mustafa Günışık, Necati Güler, Nusret Beytorun, Mehmet Yol, Mehmet Akyol, Arif Kaya, Sinan Ayhan, Selim Azkul, Gökhan Koca ve Şahin Aygün yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çakır yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından yaralı işçilerin kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yetkililerden bilgi aldı. Yaralı işçileri de ziyaret eden Başkan Çakır, çıkışta yaptığı açıklamada sabah işçilerin asfalt çalışması için Pütürge ilçesine doğru gittiklerini belirterek, “Hava yağışlı olduğu için tekrar dönüşe geçiyorlar. Bu sırada aracın fren tertibatı ile ilgili bir sorun olduğunu söylüyorlar. Gerçekten büyük bir tehlike atlatıyorlar arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın şuan hayati tehlikeleri yok Allah’a şükür” diye konuştu.