Belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz

15-17 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda, vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Ramazan Bayramının başladığı 15 Haziran’dan 17 Haziran’a kadar Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda 3 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı Hattına ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak. Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi ve şikâyetlerini ise 502 2 502 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilecekler.

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri bayram süresince mesai yapacakları kaydedildi.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetler hakkında 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi hattını arayabilirler.

Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerin temizliğini yaparak ana caddeleri yıkayacak. Ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekânlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu dökülecek.

Ayrıca bayram süresince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından ilaçlama, tıbbi atık ve bayat ekmek toplama ekipleri bayram süresince görev yapacaklar. Vatandaşlar ilaçlama ile ilgili olarak da yine Büyükşehir Belediyesinin 444 51 44 numaralı çağrı merkezini arayabilecekler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Şirketine bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı süresince, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bayram süresince açık kalacak olan ekmek satış büfeleri ise şunlar; Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki-3. Etap, Beydağı Devlet Hst., Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Yeni Cami, Doğu Garajı, Eski Belediye Arkası ve MEGSAŞ Ekmek Fabrikası önündeki Büfeler.