Belediye otobüsleri bayramın ilk günü ücretsiz

birleşimle devam edildi. Birleşimde Ramazan Bayramının ilk gününde belediye otobüslerinin ücretsiz yolcu taşıması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 16.30’da yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Meclis toplantısında ilk olarak 14 Haziran 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti okunarak kabul edildi. Toplantıda, Ramazan Bayramının birinci günü olan 25 Haziran Pazar günü, özel araçların kullanımının azaltılarak trafikteki sıkışıklığın önlenmesinin yanı sıra vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla vatandaşların toplu taşım araçlarından gün boyu ücretsiz yararlanmaları kararlaştırıldı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin 2017 mali bütçesine 62 milyon TL ek ödenek konulması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu ile Yeşiltepe bölgesine Muhtar Evi yapılması için Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan arsanın 25 yıllığına Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilmesi kabul edildi. Toplantıda ayrıca, Akçadağ İlçesinde planlanan Hipoterapi merkezi projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması da Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edildi.

Meclis gündeminde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler de 20 Haziran Salı günü saat 14:00’da yapılacak olan 3. birleşime ertelendi.