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10 Ocak 2017 17:22

Bem-Bir-Sen 23’inci kuruluş yıldönümü

Bem-Bir-Sen 23’inci kuruluş yıldönümü

10 Ocak 2017 17:22

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(Bem-Bir-Sen) 23’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenledi.
Hacı Yusuf Taş Camii’nde öğlen namazı sonrası okunan mevlide Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, yönetim kurulu üyeleri ile zabıta, belediye çalışanları ve güvenlik güçleri de katıldı.
Mevlit programı sonrasında bir açıklama yapan Şube Başkanı Hüseyin Hanbay konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı. Bem-Bir-Sen’in bugüne kadar sürdürdüğü mücadele ile ülkesine ve değerlerine sahip çıktığını kaydeden Hanbay, 15 Temmuz’da Bem-Bir-Sen’in ülkesine ve değerlerine sahip çıkarak sergilediği milli duruşla önemli bir demokrasi başarıyla verdiğini söyledi.
Bem-Bir-Sen’in 23 yıllık geçmişi ile toplumsal barış, birlik ve beraberlik gerektiren bütün konularda sivil toplum kuruluşu olmanın gerekliliğini taşıdığını belirten Hanbay, “Şiddet ve şiddet içerikli eylemleri reddeden, evrensel düşünen ve bu kurallar çerçevesinde sendikacılık yapan, bireysel taleplerin toplumsal talebe dönüştüğü, sosyal sorumluluğun bilincinde, kurumsal yapısını tamamlamış ‘Yerli ve Milli’ bir sivil toplum kuruluşu olan Bem-Bir-Sen bugün 70 bine ulaşan üye sayısıyla memur sendikacılığının ilkelerini gerçekleştiren sendika olmuştur” dedi.
Hanbay, sendika olarak kuruluş yıldönümlerinde şehit olan güvenlik güçleri için mevlit programı tertiplediklerini belirterek “Başta görevleri sırasında şehit olan güvenlik görevlilerimiz olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.



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