Bem-Bir-Sen'de Başkan Hanbay güven tazeledi

olağan kongre yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Hüseyin Hanbay tekrar seçilerek güven tazeledi.

Bir otelde gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan Ben-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, "Türkiye genelinde Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018 yılı Mayıs ayı tespit tutanağına göre 69 bin 633 üyesi ile marka bir sendika haline gelen Ben-Bir-Sen ilimiz genelinde 969 üyesiyle Mahalli İdareler iş kolunda yüzde 94 oranında üye kaydederek büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarıdan dolayı öncelikle bu bayrağı geçmişte taşıyan Hanifi Acar'a, yönetim kurullarımıza, iş yeri temsilcilerimize, Kadın Kolları Başkanlığımıza ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler tüm üyelerimizle birlikte güçlü bir aileyiz" şeklinde konuştu.