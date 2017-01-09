Kendi yazdığı "Ben Anadolu’yum" adlı şiirle milyonların gönlünde taht kuran Hacı Gürhan isimli vatandaş, İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin’in annesine yazdığı ağıdı dinlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Hacı Gürhan, İHA’ya yaptığı açıklamada, son dönemlerde yaşanan terör olaylarının Kürtlükle, Türklükle alakasının olmadığını belirterek, “Şiirimde anlattığım gibi, biz hepimiz bu toplumun insanlarıyız. Cenabı Allah bizi elbette ayrı ayrı yaratmış. Bunlar bizim zenginliklerimiz aslında” dedi.



“Şehidin o ağıdını dinleyince vallahi ağladım”

Düşmanların dört koldan Türkiye’ye saldırdığını ifade eden Hacı Gürhan, “Bu işin Kürt’ü, Türk’ü yoktur. Ben şehidin o ağıdını dinleyince vallahi ağladım. Yani nasıl anlatayım. Kürt’le Türk’le bu işin alakası yok. Biz hepimiz Kürt’üz, Türk’üz, Çerkez’iz, Dadaş’ız hepimiz biriz. Bu işleri yapanlar tacirlerdir, tüccarlardır. Türkiye’nin düşmanlarıdır, bizim düşmanlarımızdır. Adamlar dört koldan bize saldırıyorlar. Mesele budur” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanı beni tebrik etti”

Gürhan, kendi yazdığı Vatan Şiiri’ni okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Malatya ziyaretinde kendisiyle görüştüğünü de kaydederek, “Ben medyadan duydum Cumhurbaşkanı’nın beni davet ettiğini. AK Parti yönetimi beni aradı ve durumu anlattılar. Bir açılış vardı, o açılışta ayaküstü görüştük, beni tebrik etti. Allah yardımcısı olsun. Başı beladan kurtulmuyor ki. Darbedir, savaştır bir sürü şey” dedi.



“Bu şiirimi çözüm sürecinde yazdım”

Doğu’da daha önce devletin tutumunun bazı olumsuz sonuçlar doğurduğunu, ancak son yıllarda devletin güzel işler yaptığını söyleyen Gürhan, “Biz çok şey biliyoruz. Fakat ne yazık ki pek fazla konuşamıyoruz. Son zamanları demiyorum, bizi bu duruma daha önce yaşananlar getirdi. Devlet yüzde 90 değişti. O zamanki devletin içindeki çeteler, derin devletler bu toplumu bu hale getirdi.1974 tarihinde Bingöl Askerlik Şube Başkanı, eğer sağ ise Kerim Deliduman idi eğer yanılmıyorsam. Bir ona sorsunlar, bu dağda olan çocukların babaları, dedeleri herkes silahını kuşanıp gelip askerlik şubesinin önünde ‘bizi askere alın’ diyorlardı. Ben de bu şiirimi 2003’teki çözüm sürecinde yazdım. Şiirimde her şeyi anlattım” ifadelerini kullandı.