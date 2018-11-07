Berber ve kuaförler motivasyon gecesinde buluştu

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası eğitim ve etkinliklerine devam ediyor. Kuaförlerin yoğun talepleri üzerine Oda tarafından Malatya Nikah Sarayında kadın kuaförlere türban, kesim ve renklendirme eğitimi verildi. Kuaförler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, kuaförlerin donanımını ve motivasyonunu artırmak adına akşam da motivasyon gecesi gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Ramazan Toptaş, “5 yıldır görevdeyiz, ekibimizle beraber görev geldiğimizde ne yapabiliriz dedik, berberler ve güzellik kuaför salonunu camiasının çıtasını yükseltmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi söyledik. O yolda dev am ediyoruz. Oda olarak 20'ye yakın etkinliğimiz var 5 yıllık süre içerisinde. Bu gün de türban, kesim ve renklendirme eğitimimizle gala yemeğimizi güzelleştirdik” dedi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Odası ve Güzellik Salonu Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş ise, “Oda Başkanı Ramazan Toptaş göreve geldiği günden itibaren çok güzel çalışmalarımız oldu. Gerek ilindeki sorunlarını bize illetti gerekse de milli takıma benim çalışma arkadaşlarımı gönderdi. Türkiye'nin her ilinde Malatya'yı temsil etme noktasında güzel çalışmalar sergilediler. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı uğur Polat da, “Sizler insanı güzelleştiriyorsunuz, bizler de şehirleri güzelleştiriyoruz aynı işi yapıyoruz aslında her bir arkadaşımız bir berberin kuaför masasında otur tıraş olur ve bir çok konu hakkında sohbet ediyorlar berberlerde sadece oturup tıraş olmazsınız, Türkiye ve dünyayı ve şehrinizi konuşuruz, dertleşirsiniz muhabbet edersiniz dertleşirsiniz” şeklinde konuştu

Programa Malatya büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Berberler ve Kuaförler Odası ve Güzellik Salonu Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kuaförler katıldı.