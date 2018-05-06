Berber ve kuaförlerden saç şovu

Güzellik ve Estetik Festivali Malatya’da başladı. Festivalin ilk gününde berber ve kuaförlerin son trend saç tasarımı ve modelleri ile ilgili yaptığı sahne şovu izleyenleri büyüledi.

Gökçen Yılmaz Akademi öncülüğünde Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Malatya Berberler ve Kuaförler Odası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destek verdiği Güzellik ve Estetik Festivali Malatya’da başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 40 firmanın ve çok sayıda güzellik uzmanı ile berber ve kuaförlerin katıldığı festivalin ilk gününde Malatyalı berber ve kuaförlerin yaptığı gösteriler festivale damgasını vurdu. Eğitim ve satış odaklı festivalde katılımcılara çeşitli eğitimler de verildi. 4 gün sürecek olan festival ile ilgili bilgiler veren Malatya Anadolu Şov Ekibi Koordinatörü Mustafa Ekrem Abik, “Anadolu ekipleri olarak bütün kuaförlerin çalışma içerisinde, eğitim içerisinde olmasıyla birlikte geleceğe dönük bir kuaförlük ortaya koymaya çalışıyoruz. Her yönüyle de bu konuda gerek Başkanım Ramazan Bey’in desteği ile ve aynı zamanda birçok sponsor desteği ile ciddi aşamalardan geçtik. Uzun süre bir prova aşaması oldu. 1-1,5 aylık sahne hazırlığı ile şu andaki şovu hazırladık. Umarım bunlardan daha üst düzey şovlar gerçekleştiririz. Bütün hedefimiz bu. Amaç zanaatı ve bu mesleği sanat düzeyine ulaştırmak ve moda trendlerini belirleyebilecek kaliteye ulaştırmak. Yani bizim sanatkarlarımız bu yeteneklere sahipler ancak sadece biraz eğitilmeleri gerekiyor. Bunu da hep birlikte, Odamızla beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tüm hedeflerimiz budur” şeklinde konuştu.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, festivalin ilk gününün dolu dolu geçtiğini ifade ederek, festivalin Malatya için çok önemli olduğunu vurguladı. Festivalin Malatyalı berber ve kuaförlere de katkı sağlayacağını kaydeden Toptaş, "Bugün fuarın Malatya’da 2’ncisi düzenleniyor. İlkini geçen yıl düzenlemiştik. Bu yıl biraz daha önem verdik. Biz Malatya’da yapılan ve Malatya’ya katkı sunan her etkinliğe ve fuara önem veren bir odayız. Bu amaçla yola çıktık. 7-8 ay gibi bir çalışmamız var. Bu çalışma neticesinde gördüğünüz gibi Türkiye’nin birçok illerinden firmalar buradalar ve bizim Malatya berber ve kuaförlerin güzellik merkezini ayağına getirdiğimiz firmalardır. Normalde kuaförlerimiz bu alışverişlerini İstanbul, İzmir gibi yerlerde yapıyor. Fuar 4 gün sürecek. Bu fuar süresi içerisinde de Malatyalı berber ve kuaförlerimizin şovu var ve şu anda da devam ediyor. Erkek saçı keseceğini söyleyen bir bayan kuaför arkadaşımız var. Açılışta Valimizin, Sayın Hacı Uğur Polat’ın, Ahmet Çakır’ın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın, İl Emniyet Müdürümüzün burada olduğunu gördüm. Değer verip gelip açılışımızı gerçekleştirdiler. Oda olarak teşekkür ediyorum. Bize yarışma diye teklif geldiğine biz ‘Hayır’ diye bir cevap verdik. Çünkü biz 1 yıl içerisinde bir yarışma düzenleyeceğiz. Genellikle bizim ustalarımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yarışmayı da yapmayı düşünüyoruz. Kuaförlerimizi şu anda Türkiye seyrediyor. Güzel bir organizasyon oldu. Vatandaşlarımız fuara ziyarette bulunsunlar. 35-40 yakın firma burada yer alıyor” diye konuştu.