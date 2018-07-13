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13 Temmuz 2018 17:45

Beydağı’nda yıkılan yapıların molozları kaldırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından Beydağı Mahallesinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan yapıların enkazlarını kaldırıyor.

Beydağı’nda yıkılan yapıların molozları kaldırılıyor

13 Temmuz 2018 17:45


Beydağı Mahallesinde yıkılan yapıların enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Polat, “Ekiplerimiz, son 3 günde yıkılan 17 yapının enkazı kaldırdı. 50’ye yakın yapının temizleneceği bölgede çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.


Büyüyen Malatya’nın gelişimini, değişimini ve geleceğini belirleyecek planlama faaliyetleri hazırlayarak, bütüncül bir yaklaşım ile modern bir kent, modern bir yaşam perspektifi ile hareket ettiklerini belirten Başkan Polat, “Bu bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız yıkılan yapılardan sonra oluşan tablodan rahatsızlardı. Birçok şikâyet almıştık. Aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturuyordu. 17 yapının enkazını temizledik. Ekip arkadaşlarımız bölgede çalışmaya devam ediyor. TOKİ ile koordineli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı bir düzen için görüşmeler yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.


Enkaz kaldırma işlemlerinin hızlandığına dikkat çeken Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi, Başkan Polat’a teşekkür ederek,”Biz siyasilerimizi, başkanlarımızı, önderlerimizi sahada görmek istiyoruz. Vatandaşla bire bir görüşüp derdini dinleyebilmeli. Her şeye açık olabilmeli. Yani vatandaş ulaşabilmeli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat bu konuda birçok kişinin önünde geliyor, takip ediyor, anında müdahale ediyor. Biz bu durumdan çok hoşnuduz. Enkaz kaldırmalar hız kazandı. Gelir gelmez bu sorunumuzu çözdü. Derdimize ortak oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Enkaz temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi, bazı Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.




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