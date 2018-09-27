Beydağı'ndaki kentsel dönüşüm Tüfenkci'nin gündeminde

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, davetleri üzerine Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Malatya'ya geleceğini belirterek, “Beydağı'nın kentsel dönüşümle ilgili sorunlarını kendisine yerinde ileteceğiz” dedi.

64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Merkez Beydağı Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, mahallelilerin kentsel dönüşümle ilgili taleplerini dinledi ve çözüm önerileri üzerine mahallelilerle istişarelerde bulundu.

Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek konusunda belediyelere ve siyasilere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Tüfenkci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Malatya'ya davet ettiklerini ve Kurum'un Cuma günü Malatya'da olacağını aktardı.

Bakan Kurum'a özellikle kentsel dönüşümle ilgili sıkıntıları anlatacaklarına dikkati çeken Tüfenkci, “Kentsel dönüşümle ilgili bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilettik. Kendisini Beydağı Mahallemize de davet ettik. İnşallah sıkıntıları ve mağduriyetleri yerinde görsün ve neler yapılması gerektiğine hep birlikte karar verelim” dedi.

Tüfenkci, AK Partinin sorunları torunlara havale etmeme gibi bir geleneği olduğunu ve Beydağı'nda da bu geleneğin devam edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un gelmesiyle bu işe yön vereceğiz. Birçok platformda bu meselenin çözümü konusunda sizlerin sözcüsü olduk. Burada yoğunlaşan iki mesele var. Bir an evvel bu hattın TOKİ tarafından yapılması veya bölgenin imarının TOKİ' den alınarak serbest bırakılması, herkesin kendi anlaştığı müteahhitlerle bu konuda adım atması. Zaten imar ve iskan noktasında da sökümler başlıyor. Sizin de bu konuda bir karar verip bizlerin de onun üzerinden gitmemiz gerekiyor.”

Tüfenkci, Kurum'a mahallelilerin talepleri doğrultusunda iki alternatif sunacaklarının altını çizerek, “Şartlarınız uyuyorsa imarı serbest bırakın ya da kentsel dönüşümü bir an evvel başlatın diyeceğiz. Yollardaki, kanalizasyonlardaki sıkıntılar var. Çocukların oynayabileceği oyun parkları yok. Buradaki insanlarımız medeni şartların hiçbirini yaşayamıyor. İnşallah el birliğiyle sorunları yakın zamanda çözeceğiz” diye konuştu.