Beydağı’nın zirveleri haziran karıyla beyazladı

Beydağı’nın zirveleri bir anda beyaza bürünürken görenler gözlerine inanamadı.

Yağmur sonrası beyazladığı dikkatlerden kaçmayan Beydağı’nın zirvesi şehir merkezinden görenler için şaşkınlığa neden olurken, bazı vatandaşlar bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Kimine göre dolu yağışı, kimine göre ise kışın yağan kar kalıntısının oluşturduğu beyaz tabakanın, haziran karı olduğu anlaşıldı.

Beydağı’nın zirvesinin 1 Haziran’da yağan karla beyazlaması yetkilileri de şaşırtırken, bu durumun örneğine daha önceden pek rastlanmadığı ifade edildi.