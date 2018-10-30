Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılmadı

MALATYA (İHA) – Malatya'da park yeri yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Emeksiz Caddesi üzerinde bir parkmetre görevlisi ile tartışan Engin Doğan (40) arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan parkmetre görevlisinin kardeşi olduğu öğrenilen S.K. (18) Engin Doğan'ı bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Engin Doğan (40) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçakla yaraladığı Engin Doğan'ın ölümüne sebebiyet veren S.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.