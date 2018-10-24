BİK, dijital haberciliğin geliştirilmesi eğitimi için harekete geçti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu'yu ziyaret ederek dijital haberciliğin geliştirilmesi eğitimi verilmesi için başvuru yaptı.

Ziyarette Abacı, Malatya ve Elazığ'daki basın mensuplarının katılacağı Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi başlıklı projeyi sundu. BİK Proje birimi tarafından hazırlanan, ‘ Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi ‘ başlıklı eğitime, Malatya ve Elazığ'daki basın mensupları katılacak.

Projenin kabul edilmesi halinde, Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi başlıklı eğitim Malatya'da gerçekleştirilecek.

Projeyle ilgili bilgi veren, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, gelişen internet teknolojisi ile birlikte haberciliğin de dijitale doğru kaydığına dikkat çekerek, bu gelişmelere basının da ayak uydurması için yeniliklerin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Bir basın mensubunun her zaman donanımlı olması gerektiğine parmak basan Nihat Abacı, “Basın mensubu ne kadar donanımlı olursa o kadar aranır personel olur. Bu nedenle, eğitim faaliyetleri her zaman önemlidir. Kişinin kendisini çağa, yeniliklere ayak uydurması da gereklidir.” dedi. Bu bağlamda basın mensuplarına, Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi eğitimi verilmesi için girişimde bulunduklarını söyleyen Nihat Abacı, bu konuda , FKA'dan da destek istendiğini bildirdi.

FKA Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basına her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.