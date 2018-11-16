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-BİK Müdürü Abacı'dan, Vali Baruş'a ‘Hayırlı Olsun' ziyareti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyarette ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyarette ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Bolu Valisi iken, son kararname ile Malatya Valiliği görevine atanan Vali Baruş'a, ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.


Resmi ilanlara aracılık eden BİK'in, aynı zamanda gazetecilere eğitim, gazeteci derneklerine ve cemiyetlerine karşılıksız yardım, gazetecilere faizsiz kredi de verdiği söyleyen Abacı, gazeteleri düzenleyen, denetleyen ve destekleyen bir kurum olarak amaçlarının okuyucuların daha kaliteli, içeriği daha zengin gazeteler sunulmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.


Gazetelerin kalitesinin yükselmesi için mevzuatta önemli değişikler yapıldığını hatırlatan Abacı, haberciliğin internet ile birlikte dijitale yönelmesiyle birlikte gazete satışlarının da azaldığını belirtti.


Resmi ilanların gazetelerin kendi web sitesinde yayınlandığı gibi aynı zamanda BİK'in ilan.gov.tr internet sitesinde de yayınlandığını kaydeden Abacı, “Gazeteler. İnternet sitelerinde, haberin videosunu yayınlarsa ve köşe yazarlarına yer verirlerse ayrıca fazla ilan ücreti alıyorlar. Böylece gazeteler, internet sitesi ile de dijital mecraya teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı.


Ziyarette Abacı, Baruş'a, BİK yayınlarından Ergün Hiçyılmaz'ın kaleme aldığı ‘Çanakkale' isimli kitabı hediye etti.

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