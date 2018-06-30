Bil-Genç Derneği’den MHP’ye ziyaret

Bil-Genç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız ve Malatya Şube Başkanı Mehmet Şimşek, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Bil-Genç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Bil Genç Derneği, bilim irfan, liyakat ve gençlik derneği. 2011 yılında 8 tane üniversite öğrencisinin birlikte platform olarak kuruldu. Kurulduğu günden itibaren Güneydoğu’da önemli işlere imza attı. O süreçte Malatya’da da vardı derneğimiz. 2015 yılında Allah nasip etti ve biz genel başkanlığı aldık. Dernekleşme sürecine girdi. O süreçte biraz daha maliyeti, külfetli olduğu için diğer şubelerimizi kapatıp mobil olarak hizmet vermeye başladık. Faaliyetlere gideceğimiz zaman o illerde bulunan kardeşlerimiz yardımcı oldu. Daha sonra ise 7 bölgede, 7 temsilcilik yapacağız. Onun haricinde ne üye kabulü yapıyoruz ne de temsilcilikler veriyoruz. Üye bazlı arkadaşlarımızdan çok üye kabul etmiyoruz. Vasıflı eleman yetiştirmek için çalışıyoruz. Genel merkezimiz İstanbul Küçükçekmece’de. 13- 30 yaş gurubuna hitap ediyor” İfadelerine yer verdi.

Yıldız, ayrıca 16 yıl aradan sonra MHP’nin Malatya’da oy oranlarını yüzde yüz artırarak milletvekili çıkarmasını da kutlayarak, “8 aylık gibi kısa bir zamanda başarının gelmesi takdire şayandır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, “Gençliğe en çok önem veren partilerin başındayız. Türk gençliği zeka ve ahlakını israf etmeden, geriye döndüğünde ah etmeyen bir hayata doğru yürümelidir. Bilge liderimiz Dr. Devleti Bahçeli Bey 2015 yılında gençliğe seslenirken, “Kindar değil kim olduğunu bilen, duyarlı ve hassasiyet sahibi gençler bu vatanı, bu milleti, bu ülkeyi geleceğe güvenle taşıyacaktır. Geleceğin anahtarı Türk gençliğinin elindedir. Geleceğin mimarı, geleceğin garantisi şu anda özlem veya endişeyle yaşayan kardeşlerimdedir” demiştir. Türk gençliği aldanmaz, baskı ve zulme teslim olmaz. Bu duygu ve düşünceler ile gençlerimizin bizleri ziyaret etmesi fikir alışverişinde bulunulması ve akabinde bizleri tebrik etmeleri bizler için ehemmiyet taşımaktadır” diye konuştu.