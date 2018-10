BİLSAM 2018-19 güz dönemi çalışma programı başlıyor

BİLSAM'ın birimlerinden eğitim-öğretim faaliyetlerinden sorumlu Kurtuba Akademi, araştırma faaliyetlerinden sorumlu İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi, uluslararası öğrenci çalışmalarından sorumlu Muhacir Akademi yeni faaliyet dönemlerini başlattı.

Konuyla ilgili BİLSAM toplantı salonunda basın açıklamasını BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr İbrahim Gezer, BİLSAM İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağlam, BİLSAM Muhacir Akademi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Söylemez yaptı. BİLSAM'ın birimlerinden eğitim-öğretim faaliyetlerinden sorumlu Kurtuba Akademi, araştırma faaliyetlerinden sorumlu İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 2018-2019 faaliyet dönemi ile ilgili açıklamalara yer veren BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr İbrahim Gezer, “Bu yılki yeniliklerin başında 10 farklı alanda akademi çalışması başlatmış olmamız ve ayrıca ilimizdeki uluslararası öğrencilere ve onların ailelerine hitap eden Muhacir Akademi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olmamızdır. İlimizde 10 yıldır faaliyet sürdüren Kurtuba Akademi'nin temel amacı; okuyan, araştıran, analitik düşünen, iyi, güzel ve doğrudan yana tavır alan bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır. Akademi bu amacını gerçekleştirebilmek için her yıl sistematik olarak onlarca alanda seminer, panel, konferans, müzakere toplantıları ve atölye çalışmaları düzenlemekte, araştırmacı kampları organize etmekte ve öğrenci sempozyumları gerçekleştirmektedir” ifadesini kullandı.

Bu yıl için 10 Akademi ile 40 atölye çalışması başlattıklarını vurgulayan Gezer, “Her yıl binlerce insanımızın katıldığı bu çalışmalar kapsamında, bu yıl, sosyal bilimlerden teknik bilimlere; eğitimden medyaya; siyasetten ekonomiye; güzel sanatlardan sivil topluma; insan haklarından girişimcilik ve inovasyona onlarca konuda 10 Akademi ile 40 atölye çalışması başlatmış bulunuyoruz. Bu atölye çalışmalarının yaklaşık 20'si sosyal bilimler, 10'u teknik bilimler, 10'u da uluslar arası öğrencilere yöneliktir. Akademiler 30, atölye çalışmaları ise 20'şer kontenjana sahiptir. 1000'in üzerinde kayıt beklediğimiz bu çalışmalar, şehir içi ve şehir dışından 100'ü aşkın akademisyen, eğitimci, teknik eleman ve sosyal girişimci tarafından yürütülecektir. 21 Ekimde başlayacak ve 12 hafta sürecek çalışmalar Ocak ayı ortası gibi tamamlanacaktır. Mart ayı başında ise II. Dönem başlayacaktır. Çalışmaların sonunda katılımcılara katılım belgesi ve başarı belgesi vermenin yanı sıra en başarılı %10 katılımcımız dönem sonunda İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Kurtuba Kültür Kampına davet edileceklerdir ” şeklinde konuştu.

Sempozyum ve etkinlikler hakkında yapılacak olan çalışmaları değerlendiren Gezer, “Çalışmalarımız genç-yetişkin, kadın-erkek her yaştan ve her düşünceden insanımıza açık olup katılımlar her aşamada ücretsizdir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere bütün insanlarımızı bu çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz. Ayrıntılara www.bilsam.org adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, BİLSAM'ın araştırma raporları yayınlamak, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek ve sistematik kültürel etkinlikler gerçekleştirmek gibi faaliyetlerinden sorumlu olan İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl icra edilen sempozyumlarımızın 7.si bu yıl 12-13 Ekim'de uluslararası boyutta gerçekleştirilecektir. “İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi” başlığıyla gerçekleştirilecek olan bu sempozyumumda yurt içinden ve dışından 40'ın üzerinde akademisyen ve bilim insanı görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşacaktır. Açılışı 12 Ekim Cuma günü saat 9.30'da Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyumumuz 2 gün sürecektir. Bu sempozyum BİLSAM Yayınları, BİLSAM Kültür kitap satış merkezi ve Dilkent Akademi Dil Kursu'nun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.

BİLSAM İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağlam, BİLSAM Muhacir Akademi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Söylemez 2018-2019 yılı içerisinde BİLSAM tarafından yapılacak olan program ve etkinliklere ilişkin ayrıntıları dile getirdi.