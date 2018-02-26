Bilsam paneller serisi başladı

BİLSAM konferans salonunda gerçekleşen panele Bilsam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim gezer, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Erken Çocukluk Eğitimin Önemi ve Uygulamaları Konulu Panele Sadun Kılıç, Eğitimci yönetici Moderatör, Aysel Yüzer, emelli Eğitimci, Şahin Göğebakan, Eğitimci yönetici, Yrd. Doç.Dr. Hikmet Zelyurt akademisyen, Zeynure Ece katıldı.

Erken Çocukluk eğitiminin önemine vurgu yapan Yrd. Doç Hikmet Zelyurt, “BİLSAM konferans salonunda olduğumun için çok mutluyum. Bir iki defa gelmiştim, tebrik ediyorum. Erken çocukluk dönemi derken ne anlıyoruz. Özellikle bilinen şeyler ama yine de biraz açmakta fayda var diye düşünüyorum. Hangi meslekte olursa olsun, hangi iş olursa olsun önce elimizdeki malzemeyi tanımak, başlamak lazım. Dışardaki ressam da olsa, bir coğrafyacı da olsa, bir mühendis de olsa malzemesini iyi bilmek zorunda. Biz şimdi anne babalar olarak, öğretmenler olarak toplantımızda bir çok arkadaşımız öğretmen adayı, malzemelerimizi iyi tanıyarak işe başlamamız gerekiyor. Çocuklarımız gerçekten nasıl, bir çocuk ne bekliyoruz nasıl bir yapıya sahip, erken çocukluk eğitimine ne zaman başlanmalı. Çoğu uzmana göre doğum öncesi başlamalı, anne karnında iken başlayan bir çok eğitimiz var. Bir çok görüş var bu konuda. Anne ve babaları bu konuda eğitmeliyiz. Bana kalmış olsa anne baba eğitimi almamış, sertifika almamış çiftlerin evlenmesini bile uygun görmüyorum. Bazı arkadaşlar hocam böyle olursa evde kalırız diyorlar. Önümüzdeki yıllarda böyle bir şey çıkarabilirler” dedi.

“Gerçekten çok önemli”

Panelde konuşan Emekli Eğitimci Aysel yüzer ise “Bizler 25 yıl bu iş yaptık. 25 yılın sonunda biz yine bu işi yapıyoruz. Kekemelik aslında nasıl oluşur. Kekemelik aslında hocalarımız çok iyi bilir beynin bütün bilgileri bir anda vermesinden dolayı kekemelik oluşur. Beyin tüm bilgiyi vermek ister ama vermediği için kekemelik oluşur. Erken çocuklu dönemi gerçekten çok önemli. Bu konuda söylenecek o kadar konu var ki hocama katılıyorum. Özellikle okul öncesi öğrencilerimiz görüyorum toplantımızda. Erken çocuklu dönemi çocuğun doğum gününden, 6 yaşına kadar geçen süredir” diye konuştu.