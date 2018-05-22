Uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Malatya’da 7. Uluslararası İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi sempozyumu 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. BİLSAM’dan yapılan açıklamada sempozyum herkese açık olacağı belirtilerek, "Toplumlar oluştukları ilk andan itibaren ideal ile gerçek arasında sıkışma yaşamış ve ideali gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini vermiştir. Bu mücadele süreci toplumların siyaset ve yönetim anlayışları ile doğrudan ilgili olmuştur. İdeal ile gerçek arasındaki bu arayışta tarihsel süreçte çeşitli problemler yaşayan İslam dünyası 21. yüzyılda büyük bir açmaz ile karşı karşıya kalmıştır. Doğru yönetim anlayışını ortaya çıkaracak doğru siyaseti bulmak, İslam dünyasının krizleri aşarak toplumsal olarak rahatlamasını sağlayacaktır. Ancak İslam dünyasında toplum, siyaset ve yönetim arasındaki doğru ilişkiyi kurmak şüphesiz kolay olmayacaktır. BİLSAM tarafından bu yıl yedincisi uluslararası olarak gerçekleştirilecek olan sempozyumunun amacı, tarihsel süreçte ve günümüzde yönetim, toplum ve siyaset ilişkilerine nitelikli ve derinlemesine bir bakış geliştirerek aynı zamanda bu ilişkileri akademik bir anlayış ile ele almaktır. Düzenlenecek bu sempozyum, İslam dünyasın idealden gerçeğe olan yolculuğunda siyaset, toplum ve yönetim anlayışını akademik bir bakış açısı ile ele alan bütün katılımcılara açıktır. Bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacak olan bildirilerin tam metinleri daha sonra kitaplaştırılacaktır. 12-13 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan sempozyumun yeri ve programı ileri bir tarihte ilan edilecektir. Kongre kayıt ücreti 200 TL’dir. Kayıt için Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Türkiye Finans Katılım Bankası Malatya Şubesi TR61 0020 6000 4700 8652 4500 01 hesabına yatırılan ücretlere ait dekontlar bilsamsempozyum@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Bir kayıt ücreti ile yalnızca bir bildiri sunulabilir, fazladan sunulacak her bildiri için 100 TL kayıt ücreti alınacaktır. Sempozyum ücreti, sempozyum çantası, öğlen yemekleri, kongre kitabı, isimlik, kalem, katılım belgesini kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.