BİLSAM'da güz dönemi çalışmaları başlıyor

BİLSAM'ın Kurtuba Akademi ve Muhacir Akademi birimleri güz dönemi çalışmalarını başlatıyor.

BİLSAM, Akademi ve atölye yöneticileriyle gerçekleştirdiği istişare toplantısıyla süreci başlattı. Kurtuba Akademi 30 sosyal alan,10 da teknik alan olmak üzere toplam 30 atölye ve 10 akademi çalışmasıyla, Muhacir Akademi ise 10 atölye çalışmasıyla güz dönemini bugün, yani pazartesi günü başlatıyor. Bin üzerinde kaydın alındığı akademi ve atölye çalışmalarında şehir içi ve şehir dışından 100'ü aşkın akademisyen, eğitimci, teknik eleman ve sosyal girişimci 12 hafta boyunca birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. BİLSAM basın ofisinden yapılan açıklamada ocak ayında tamamlanacak çalışmaların sonunda katılımcılara katılım ve başarı belgesi verileceği ve en başarılı yüzde 10 katılımcının İstanbul'da gerçekleştirilecek Kurtuba Kültür Kampına davet edileceği bildirildi.