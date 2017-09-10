Olağan Genel Kurulu, BİLSAM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

2 yılda bir gerçekleşen Genel Kurul, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gezer’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine dikkat çeken Gezer, Sivil Toplum Kuruluşlarının günümüzde toplumların artık en önemli sermayesi olarak kabul edildiğini kaydetti. Toplumların gelişmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının büyük pay sahibi olduğunu da aktaran Gezer, BİLSAM’ın da kurulduğu günden bu yana kültürel, sosyal ve eğitim alanına büyük hizmetlerde bulunduğunu aktardı.

Gezer, son olarak Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kurula katılanlara teşekkür etti.

Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Divan oluşumu ile devam eden Genel Kurulda Divan Kurulu Başkanlığını iş adamı Basri Yaşar yaptı. Başkan Yardımcılığını mali müşavir Ramazan Yakıcı yürütürken, divan üyeliklerine ise Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer ve eğitimci Ferman Salmış seçildi.

Divan heyetinin seçiminden sonra toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gezer’in faaliyet raporunu okuması ve görüşmeye açması ile devam etti.

Mali tabloların okunması ve görüşmeye açılmasından sonra kurul, dernek yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerin seçimi ile son buldu.

BİLSAM 7. Olağan Genel Kurulu sonucu Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu (Asil), Emin Çelebi, Haluk Cömertoğlu, Işıl Arpacı, İbrahim Gezer, Metin Benli, Onur Güneş, Tahsin Öner, Yaşar Bulgurlu, Yelda Polat.

Yönetim Kurulu (Yedek), Sinan Akıncı, İlhami Polat, Ayşegül Toprak, Deniz Akdeniz Topçu, Zeynep Doğruyol, Mehmet Sağlam, Hasan Toman, Abdulbasit Özlük, Mikail Özkaya.

Denetim Kurulu (Asil), Ramazan Yakıcı, Yasemin Katı, Ramazan Koç.

Denetim Kurulu (Yedek), Zeynep Doğan, Büşra Babacan Akgül, İlyas Karabekmez.