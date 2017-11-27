BİLSAM toplantı salonunda gerçekleşen etkilikte eski Bakan Nihat Ergün, “İktisadi ve siyasi düşüncede akil’ konusu üzerine konferans verdi. Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Ergün, 2 yıl aradan sonra BİLSAM’ın yeni bir etkinliğinde Malatya’da olmaktan olayı mutlu olduğunu dile getirdi. Dünya üzerine Müslüman toplumların, uzunca bir zamandır bir çok konuda önemli sorunlarla boğuşmaya adeta mahkum gözüktüklerini belirten Ergün, “İktisadi anlamda baktığımızda fakirlik, geri kalmışlık, gelir dağılımında adaletsizlik, teknolojik yetersizlik, yolsuzluk, rüşvet ve benzeri gibi konularla hemhal durumda. Bu durum Müslümanlıkla tezat teşkil eden bir şey, yani bir Müslüman’ın yeryüzündeki misyonu ile tezat teşkil ediyor. Burada bir sorun var. Biz Müslümanların iki temel referansı var birisi Kuran, birisi sünnet ise Kuran ve Sünneti bizi siyasi olarak veya iktisadi olarak böyle bir istikamete yönlendirmiş olması mümkün değil. Tam tersine bizim siyasi ve iktisadi olarak bunun tam tersi bir istikamete gitmemiz gerekiyor. Peki ne oluyor da nasıl oluyor da gitmiyoruz, çünkü bizim bu referans kaynaklarımızla ilişkimizde bir sorun var”

Konferansın sonunda Ergün, konuklardan gelen soruları da cevaplandırdı.