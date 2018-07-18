Bingöl’den doktora yapılan saldırıya tepki

Bahattin Ahmet Yalçın’a hasta yakını tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın 17 Temmuz’da bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, görevi herkese şifa dağıtmak olan doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleşen saldırılardan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Bingöl, açıklamasında, “ Vatandaşlarımıza 7/24 saat fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Son zamanlarda vefakar, cefakar sağlık çalışanları hasta ve yakınları tarafından sözlü ve fiili olarak şiddete maruz bırakılmaktadır. Bu olaylar sağlık çalışanlarının hem psikolojisini bozmakta hem de motivasyonunu düşürmektedir. Sağlık çalışanlarının tek gayesi hizmet etmek ve insanlara şifa dağıtmaktır. Maalesef bu hizmetlerinin karşılığında da sıklıkla şiddet olayı ile karşılaşmaktalar. Bunun en son örneği Şanlı Urfa Harran Üniversitesinde yaşanmıştır. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu davranış hiçbir şekilde maruz görülemez. Adli süreç başlatılmıştır. Bizde bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.