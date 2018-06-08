Binlerce kişi aynı sofrada iftar açtı

Mahalle sakinleri, aynı sofra etrafında toplanarak iftar sevincini hep beraber yaşadı. İftar programına AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti, ney dinletisi ve dini sohbetlerle Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte soluyan mahalle sakinleri bir yandan beraber oruç açmanın keyfine varırken, diğer taraftan paylaşma ve hoşgörü duyguları etrafında sohbet etti. Yeşilyurt ilçesinin dört bir tarafında Ramazan ayının huzur ve güzelliklerinin yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Meydan İftarlarının temel gayesi, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı aynı sofra etrafında buluşturup kardeşliği, dostluğu ve yardımlaşma duygularımızı daha da sağlamlaştırmaktır. Vatandaşlarımızla aynı sofra etrafında bir araya gelerek, hem oruçlarımızı açıyoruz, hem de sohbet ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz, gönüllerin birlikteliğini oluşturan ekmeğimizi, aşımızı ve sohbetimizi paylaşmaktır. Meydan iftarlarımız dayanışma ruhumuza ve kardeşliğimize güç vermeye devam ediyor. Birlikteliğimizi pekiştirmek, hasret gidermek ve Ramazan ayının manevi havasını beraber teneffüs etmek amacıyla organize ettiğimiz bu programlarımız devam edecektir. Bu muhteşem kalabalık mahalle sakinlerimizin dayanışmaya verdikleri önemi göstermektedir. Rabbim bu aziz topraklarda yaşayan vatandaşlarımızın arasına nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Rabbim al bayrağımızın sürekli göklerde dalgalanmasını nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin bütün bölgelerine aynı seviyede eşit seviyede hizmet götürdüklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Mahallelerimizde temel sıkıntılarının aşılması için çok önemli yatırımlar yaptık. Yeşilyurt’un her noktasında problemlerin giderilmesi için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin görüş ve önerilerinin yanı sıra ekiplerimizin yaptıkları saha incelemelerinden sonra yolların bakım ve onarımını yaptık. Alt yapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ile daha güzel bir görüntüye kavuşturduk. Çevre düzenleme, ışıklandırma, kaldırım yenileme, kilit parke taşı ve perde duvar çalışmalarımızla mahallelerimizin yaşam seviyesini yükselttik. Hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan iftar duası ile Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.