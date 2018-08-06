Bir ayda 70 silah yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temmuz ayında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 54 bin 15 şahsın sorgulandığı belirtildi.

Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 314 şüphelinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi. Yine bu uygulamalar esnasında yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 26 kuru sıkı tabanca ile 27 adet av tüfeğinin de ele geçirildiği açıklandı. Ayrıca bu silahlara ait 41 adet av tüfeği kartuşu, 137 adet çeşitli çaplarda fişeğinde ele geçirildiği bildirildi.

6 faili meçhul olayında aydınlatıldığı uygulamalarda, ayrıca 25 adet Uyuşturucu Hap, 2 bin 850 gram esrar maddesi, 17 kesici alet ile 300 TL sahte paranın de ekipler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan Temmuz ayında Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 1 işyerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 5 bin 942 TL idari para cezası uygulanırken 1 şahsa da kayıt dışı günübirlik kiralama işi yapması nedeniyle 11 bin 885 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.