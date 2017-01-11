Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ‘Bir gülücük yeter’ projesi kapsamında 85 ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine 7 bin adet satranç takımı hediye edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından satranç sporuna olan ilgiyi artırıp çocukların erken yaşlarda strateji geliştirme ve zihinlerini dinç tutmalarını sağlamak amacıyla 2015 yılında başlattığı ’Bir gülücük yeter’ projesiyle okullarda satranç takımı dağıtımına bu yılda devam ediyor. 2015 ve 2016 yılları içerisinde ilkokullarda düzenlenen etkinliklerde toplam 8 bin 500 adet satranç takımının dağıtımı yapılırken, bu yıl ise 7 bin adet satranç takımı ilçedeki ilkokulların birinci sınıflarında okuyan öğrencilere hediye edilmesi planlanıyor. Üçüncüsü düzenlenen ‘Bir gülücük yeter” projesinin başlangıç töreni Ali Nahit Bozatlı İlkokulunda düzenlendi. Etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, ilkokul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Satrancın bireylerin yetişmesine çok önemli faydaları olduğunu ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, “Satranç öğrenme yeteneğini artırır, araştırma yapma ve öğrenmede ezbercilikten ziyade temel mantığın öğrenmesine yardımcı olur. Kişilerin düşünen, araştıran, sorgulayan bir zihin dünyasına sahip olmasını sağlayan satranç disiplinli ve sistemli çalışmayı öğretir. Satranç gibi akıl sporlarını yapanlar kalıcı başarılara ulaşırlar. Geleceğin emanetçisi öğrencilere satranç sporunu sevdirmek amacıyla yapılan bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Satranç sporunun ilçemizde yaygınlaşması için ciddi emek sarf eden Yeşilyurt Belediyesine ve Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, proje kapsamında satranç takımı dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Bizim gelecekle olan bütün planlamalarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin güzel bir eğitim almasından geçmektedir. Çocuklarımızın henüz ilkokul çağlarında alacakları eğitimler onların geleceğe hazırlanmalarında büyük önem teşkil etmektedir. Minik yavrularımızın zihinlerini zinde tutmaları ve ileri ki yaşamlarında doğru ve mantıklı kararlar vermeleri için satranç sporunun yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Çocuklarımızın zihni gelişimlerine önemli katkı sağlayan satranç oyunu hedefe ulaşmada her zaman tedbirli olmayı öğretir. Birlikte hareket etmeyi öğreten satranç kısa ve uzun vadeli hedeflerin olması gerektiğini öğretir. Bu nedenle satranç sporunu okullarımızda yaygınlaştırmak amacıyla öğrencilerimize satranç takımı hediye ediyoruz. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır” şeklinde konuştu. Gelecek nesillerin okuyan, araştıran, bilgiyle donatılmış bir hayat felsefesine sahip olmaları için öğretmenlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Başkan Polat, "Bizim millet olarak geçmişte kaybetmemizin temel nedeni; bilgi ve ilimde geç kalmamızdır. Eğitim hizmetlerini tüm çalışmaların önünde görüyoruz. İnsanı hayata bağlayan, umut veren çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ailelerin ve yöneticilerin görevidir. Yollar, parklar, kaldırımlar, binalar, alt ve üst yapı hizmetlerini en güzel şekilde yaparız fakat eğitimde boşluk bırakmak şansımız asla ve kat’iyen yoktur. Gelecek nesillere hizmet edemiyorsak, çocuklarımızı bilgiyle donatamıyorsak, çocuklarımızı çağın gerekliliğine göre yetiştiremiyorsak, çocuklarımıza rekabet edecek düzeyde eğitim veremiyorsak her türlü alanda kaybederiz. Bilgide, teknolojide ve eğitimde kazanan tarafta olmalıyız. Okul öncesi verilen eğitim ise bu açıdan büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın doğru yetişmeleri, milli ve manevi değerlere sahip olmaları, kitap okumaları, bilgili olmaları içinde öğretmenlerimize çok önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızın bilgi seviyelerini çok güçlü tutmamız lazım. Çocuklarımıza tarih bilincini çok iyi aşılamamız, çağın şartlarına göre eğitim vermemiz lazım. Dünyayı gelecekte bizim çocuklarımız yönetecek ve bu kaynağın başında öğretmenlerimiz bulunuyor. Öğretmenlerimizin yetiştireceği öğrenciler gelecek dünyasına şekil verecekler. Gelecek nesillerimize en güzel şekilde hizmet etmeliyiz" dedi.

Türkiye’nin bütün alanlarda seferberlik içinde olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği seferberlik ilanı güvenlik, sanayi, ticaret ve eğitim başta olmak üzere tüm alanları kapsıyor. Bütün alanlarda seferberlik ruhuyla mücadele ederek ülkemizi sonuna kadar savunacağız. Güzel günler bizim ve çocuklarımızın olacak ancak hepimize çok büyük görevler düşüyor. Görev alanlarımızı terk etmeyeceğiz, tembellik etmeyeceğiz, yorgunluğu unutacağız. Millet için, vatan için, bayrak için sürekli çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız, birliğimize kast eden hainlere geçit vermeyeceğiz. Bizi cephede yenemeyeceklerini bilenler birliğimizi bozarak sırtımızı yere getirmek istiyor. Millet olarak tek vücut olarak ülkemizi savunacağız, canlı ve diri kalarak bizi bölmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Çünkü biz sırtımızı Allah’a dayamışız" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Polat ve protokolün diğer üyeleri tarafından İlkokul Müdürleri ile öğrencilere satranç takımı dağıtıldı.