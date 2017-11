Bir günlüğüne zabıta oldular, denetime çıktılar

Malatya Down Sendromlular Derneği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 17 down sendromlu çocuk zabıta elbisesi giyerek hayallerini gerçekleştirdi. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret eden minik zabıtalar burada başkanla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Burada konuşan Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet İklim, 17 down sendromlu çocuğun bir gün boyunca zabıta olduklarını belirterek “Bir aydır çocuklarımız bugünün heyecanını yaşıyor” dedi. Malatya’da 700’e yakın down sendromlu çocuğun olduğunu ancak bunların yaklaşık 400’üne ulaştıklarını belirten İklim, bu etkinlik ile ulaşamadıkları diğer bireylere de ulaşmak istediklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise zabıta olmaya hevesli çocukların bu mutluluklarına ortak olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayan birçok etkinlik yapıyoruz. Farkındalık noktasında Engelliler Merkezi başta olmak üzere birçok merkezimizde yapılan etkinlikler bu çocuklarımızın gelişmesi anlamında ciddi katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Çakır daha sonra down sendromlu çocuklara zabıta belgelerini takdim etti. Belediyedeki ziyaretin ardından 17 down sendromlu çocuk, zabıta araçları ile birlikte denetime çıktı.

Cadde üzerinde engelli araç park yerlerine park eden normal sürücülere ceza kesen özel zabıtalar daha sonra esnafları denetledi. Renkli görüntülerin yaşandığı denetimlerde, çocuklar esnaflara karanfil de hediye etti.