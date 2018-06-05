“Bir Şair Bir Yazar Buluşması” devam ediyor

Büyükşehir Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa, Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi şair-yazar Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Her yazarın ayrı bir dünyası olduğunu ifade eden Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi şair-yazar Mehmet Fatih Kahraman, düzenledikleri “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programlarının aralıksız devam edeceğini belirterek, programların çok verimli geçtiğini söyledi. Programın bu haftaki konuğu olan şair-yazar Mahmut Akgün’e’ katılımlarından dolayı teşekkür eden Kahraman, bir sonraki program konuğunun şair-yazar Yusuf Konak olacağını belirtti.

Hayat hikayesinden ve yaptığı meslekten bahsederek programa başlayan Akgün, “1980 yılına kadar birçok şiir yazdım. Fakat şiirlerimin tamamı siyasi içerikli olduğu için gündeme çok gelmedi ve o günkü şartlardan dolayı da şiirlerimi yayımlayamadım” dedi.

Yurtdışına gidip geldikten sonra şiir yazmaya devam ettiğini ifade eden Akgün, yaklaşık 450 şiirinin kaybolduğunu söyleyerek, yazmış olduğu şiirinin 35 tanesinin Malatya İl Kültür Müdürlüğünün arşivinde olduğunu söyledi.

Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi şair/yazar Mehmet Fatih Kahraman, Mahmut Akgün’ün yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaşarak, Akgün’ün şiirlerinde kullanmış olduğu ölçüyü, dili ve teknikleri katılımcılarla paylaştı. Kahraman, Akgün’e ve çalışma grubu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.