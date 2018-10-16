Birbirinden farklı yöresel lezzetler Malatya'da buluşuyor

Bu yıl dördüncüsü açılacak olan ‘İl il yöresel ürünler fuarı' kapılarını 20 Ekimde açıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş,, Malatya'nın kültürel değerlerini tanıtmak ve şehrin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sunmak amacıyla kitaptan yapı ve dekorasyona, gıdadan yöresel lezzetlere bir takım fuarlar düzenliyor. Bu kapsamda bu yol 4'üncüsü düzenlenecek olan ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı' 20 Ekim'de kapılarını Malatyalılar için açmaya hazırlanıyor. Edirne'den Kars'a yöresel ürünleri Malatya'da ziyaretçilerinin beğenisine sunan “İl İl Yöresel Ürünler Fuarı” her yıl daha da güçlenerek hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ülke çapında farklı lezzetlerin sergilendiği fuar alanında yapılan ikramların yanı sıra uygun fiyatlarla birinci elden ürünlere ulaşmış olmanın keyfini yaşıyorlar. Fuarı aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sunuyor. Bir yandan sektörde yer alan firmaların birbirleriyle iş ilişkilerine ve işbirliğine zemin hazırlayan fuar, diğer yandan da oluşturulan Pazar ilke ekonomik canlanmayı sağlıyor. Binlerce tüketicinin ziyaret ettiği fuarda katılımcı firmalar ürünlerini pazarlama imkanı buluyorlar. Bu yıl 4 bin 800 metrekarelik alana açılacak olan fuara 35 ilden 100'ü aşkın firmanın katılacağı belirtilirken 20 Ekim'de kapılarını açacak fuarın 28 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi günü, saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Fuar alanında gerçekleşecek açılış ile Malatyalılar, Türkiye'nin farklı lezzetleriyle ve yöresel ürünleriyle buluşacak.