Birlik Başkanı Akın'dan MGTC'ye ziyaret

Malatya Tarım Platformu Başkanı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Birlik yetiştirici ve yönetiminin de katıldığı ziyarette ilk olarak söz alan Cemiyet Başkanı Fatih Avcı, “Başkanımız, bir çok sivil toplum kuruluşunun yapması gereken çok önemli işlere imza attı. Birlik olarak yetiştiricilerin her dönem yanında olan Başkanımız İhsan Akın'ı bu gayretinden dolayı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Birlik Başkanı İhsan Akın ise, yetiştiricilerin her zaman sesi olan basın mensuplarına teşekkür ettiklerini belirterek, “Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. O yüzden bizim toplum olarak kesinlikle üretmemiz gerekiyor. Üreticiye sahip çıkarak onların yanında olmamız lazım. Bu anlamda da yetiştiricilerimizin yanında olan siz değerli basın mensuplarını kutluyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise Birlik Başkanı Akın tarafından Cemiyet Başkanı Avcı'ya, çoban kepeneği minyatürü hediye edildi.