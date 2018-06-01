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01 Haziran 2018 13:05

Birlik Vakfı Kadın Komisyonu iftarı şehit ailesiyle yaptı

Birlik Vakfı Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ın da katılımıyla şehit ailesi ile iftar yaptı.

Birlik Vakfı Kadın Komisyonu iftarı şehit ailesiyle yaptı

01 Haziran 2018 13:05


Birlik Vakfı Malatya Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri güneydoğu da vatani görevini yaparken şehit olan Hasan Sevinç’in eşi ve 4 yaşındaki kızı Asmin ile iftar sofrasını paylaştı.


İftara kadın komisyonu üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat ve Abdurrahman Toprak’ın eşi Zeynep Toprak katıldı.


Şehidin küçük kızı Asmin ile keyifli vakit geçiren misafirler, şehidin emanetleri ile birlikte böyle özel bir sofrayı paylaşmanın kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı akşamda konuşan şehidin eşi Seda Sevinç, bu ziyaretin kendilerini çok memnun ettiğini, devletin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.




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